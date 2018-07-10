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Порошенко сравнили с «прыгающим политическим карликом»
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Порошенко сравнили с «прыгающим политическим карликом» 

360tv.ru 10 июля 2018
Фото: depositphotos.com
Украинский президент Петр Порошенко надеется, что американский лидер Дональд Трамп даст наставление российскому коллеге на саммите в Хельсинки. В Совете Федерации РФ заявление сравнили с «подпрыгиванием политических карликов». Об этом сообщил зампред комитета при верхней палате правительства Андрей Климов в интервью РИА ФАН.
По мнению Порошенко, 9 июля стартовала «украинская» неделя — она началась с саммита Украины и Евросоюза и продолжилась саммитом НАТО. Она даст необходимый сигнал, который «услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего в Хельсинки». «Желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь», — добавил президент Украины.
Как заявил Климов, слова Порошенко никому не интересны и внимания на них обращать не станут. «Трамп едет на встречу к Путину в Хельсинки. А Порошенко бегает в Соединенные Штаты из Киева, чтобы только пожать руку Трампу. Это совершенно разные политические фигуры, разные масштабы разговоров. И то, что говорит и делает украинский президент, — это подпрыгивание политических карликов и больше ничего», — сказал сенатор.
Он уверен, что тему Украины на переговорах не обойти, так как «проблемы, которые породила» она весьма серьезны и многообразны. С другой стороны, Климов считает, что данная тема — не самая важная в повестке саммита в Хельсинки.
«Понимая важность других международных тем, лидеры России и США постараются сосредоточиться на вопросах, для решения которых наши страны в обозримом будущем будут предпринимать совместные шаги, а не на проблемах, нас разъединяющих», — поделился сенатор.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что прямой военный конфликт с Украиной невозможен. Он подчеркнул, что у россиян и украинце общие корни и совместная история тяжелейших испытаний.
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