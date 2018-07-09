Не хайли лайкли

Дело об отравлении Скрипалей, и с самого начала из-за множества несостыковок мало напоминавшее трагедию, к моменту чудесного выздоровления отца и дочери обрело отчетливо фарсовый характер

Но после того, как в том же Солсбери была обнаружена еще одна отравленная пара, стало ясно, что мучительно долго и со скрипом собиравшаяся версия о "русском следе" окончательно превратилась в тыкву. Несмотря на то, что в деле опять фигурирует боевая отравляющая химия под названием "Новичок", в нем уже нет главного действующего лица — русских отравителей, рыскающих по Британии в поисках очередной жертвы.

Что это было, власти объяснить не могут и выдвинутая министром безопасности Беном Уоллесом версия, похоже, ставит последний крест на истории о злодеях из России

"Это было не покушение, — заявил министр, — это, я полагаю, распространение «Новичка".

То есть Бог знает сколько времени спустя, по прошествии четырех с лишним месяцев после первого инцидента, беззаботная парочка умудрилась наткнуться на остатки смертоносного вещества, кстати, в другом районе английского городка. Это после того, как была проведена немыслимо дорогая и масштабная дезактивация вокруг места происшествия и дома Скрипалей. Несмотря на то, что речь идет об истории с человеческими жертвами, она уже напоминает даже не фарс, а издевательскую пародию. Один мой френд по Фейбуку сделал, похоже, единственно возможный вывод из этой идиотской новости — он посоветовал коту отравившейся пары без малейшего промедления мылить лыжи в направлении Ирландии

Поразительно то, что даже в этих катастрофических для первоначальной версии обстоятельствах, британские власти все равно ожидают каких-то ответов из Москвы в связи с уже новым инцидентом, помечая Россию таким образом как сторону, чья ответственность не подвергается сомнению, хотя ее степень еще предстоит выяснить.

Надо сказать, что еще раньше убийственный удар по шаткой конструкции дела Скрипалей умудрились нанести украинские партнеры Британии, которые вероятнее всего старались оказать Лондону информационную поддержку, разыграв аналогичный сюжет в собственных убогих декорациях. Взяв за основу ту же идею о безжалостных русских убийцах, они предъявили миру труп журналиста Бабченко, убитого выстрелами в спину.

Но если Скрипалей каким-то чудом не сумел загнать на тот свет убийственный "Новичок", выкашивающий людей сотнями даже в минимальных дозах, то Бабченко, как выяснилось, никто не думал убивать, а только якобы собирались. Его разыгранная смерть от руки киллера была, как объяснили в Киеве, операцией прикрытия.

Помощь украинских братьев в силу чудовищной топорности спектакля, из которого тут же тоннами посыпались гнилые нити, нанесла Лондону колоссальный ущерб, обесценив и без того утратившее всякую правдоподобность дело об отравлении. История с покушением на Бабченко блистательно разнесла в хлам жидкие британские активы.

А как хорошо все начиналось — вопрос "кому выгодно,?" прекрасное выражение "с высокой долей вероятности" (уже ставшее хрестоматийным "хайли лайкли"), высылка дипломатических работников разными странами в знак полной солидарности с версией Лондона. А в результате вторая пара отравившихся неизвестно как и где, да еще и перемноженная на тело Бабченко, старательно перемазанное свиной кровью.

Кто-то сердобольный уже посоветовал англичанам обратить пристальное внимание на находящуюся недалеко от Солсбери лабораторию в Портон-Дауне, где производятся и хранятся боевые химические вещества военного назначения, в том числе и нервно-паралитические, аналогичные тому, каким отравилось уже четверо человек. Намеренные или случайные утечки вполне могли бы объяснить разброс инцидентов во времени и отсутствие всякой связи между жертвами, первые из которых вроде бы как могли быть объектами покушения, вторые — точно нет.

Но я думаю, что британские власти дошли уже до такой степени несдвигаемости с раз и навсегда занятых обвинительных позициий, что их уже ничто не заставит скорректировать версию о виновности России. Это, как в анекдоте про расстрелянных партизан, с которыми "некрасиво вышло". Послы высланы, Париж. Берлин и Вашингтон поддержали обвинения, просмотрев состряпанную на коленке презентацию из картинок со стрелочками, и выразили полную уверенность в основательности представленных доказательств. Теперь развернуть оглобли в обратную сторону значило бы выставить себя и руководителей ведущих западных стран полными идиотами, которые готовы вменить России все смертные грехи, руководствуясь исключительно политическим трендом последних нескольких лет.

Думаю, что некоторые последствия последнее отравление, приправленное соусом из свиной крови, все же будет иметь. Украинские и британские вещественные доказательства на западных рынках, где идет торговля русофобскими концептами и сюжетами, будут продаваться гораздо хуже в виду их очевидной второсортности. Антироссийская линия под тяжестью домыслов, ложных улик, комических несоответствий начала заметно терять в весе, становясь все менее убедительной. Для того, чтобы удерживать ее на плаву, нужны более серьезные опорные точки, нежели те, которые сумели предложить западным элитам Лондон и Киев. Недаром сейчас внимание международной общественности сконцентрировано на деле Сенцова.

Здесь речь по крайней мере идет о реальной голодовке, а не о "хайли лайли" или имитации убийства. Хотя до трагического исхода пока далеко, но на него можно рассчитывать, всячески нагнетая страсти: организовывать подписные кампании, проводить массовые меропрятия в защиту голодающего в разных странах, предоставлять трибуну неравнодушным представителям либерального лагеря из России, готовым рассказывать о чудовищной судьбе украинского активиста в русских застенках.

Для Москвы удивительные изгибы дела Скрипалей уже не имеют особого значения, поскольку она заявляла и будет продолжать заявлять о своей невиновности скорее из дежурной необходимости реагировать на подобные обвинения, нежели в надежде кого-то в чем-то убедить.

Ясно, что образ России, как мрачного подзеелья, соединенного напрямую с адом, из которого на свет Божий выходят посланцы Тьмы, чтобы кого-то отравить или застрелить, обратить в свою сатанинскую веру, заставить служить злу и прочее, никуда не денется. С этим просто надо жить, стараясь не вслушиваться в хор яростных голосов, требующих покаяния, признания ответственности за все: за сбитый самолет, за Скрипалей, теперь вот возможно и за двух новых бедолаг, отведавших „Новичка“.