Китайские шпионы вытеснили из Германии русских хакеров

Агрессивная тактика помогает китайцам проникать в министерства, ведомства и даже парламенты западных стран. Перепуганный таким вторжением немецкий истеблишмент стал теплее относиться к осторожным «русским хакерам».

Китайские шпионы проникают в бундестаг , предупредила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на главу федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маассена. Политический шпионаж китайцев становится «всё более агрессивным», заявил он и подчеркнул, что речь идет о «массовых попытках» китайских агентов «проникнуть в парламент, министерства и правительственные ведомства».

Так, например, в соцсети LinkedIn китайцы создали не менее 500 фальшивых аккаунтов, через которые они вроде как устанавливают контакты с немецкими чиновниками. Для аватарки они используют фото азиатских актеров или моделей, которые, судя по всему, даже не догадываются об этом. Деятельностью всей структуры руководит министерство госбезопасности в Пекине.

Летом 2016 года один из депутатов бундестага из фракции ХДС/ХСС чуть не попался на удочку Пекина. С ним связался некий китайский менеджер по имени «Джейсон Ванг». Он высоко оценил работу парламентария на внешнеполитическом поле и предложил ему 30 тысяч евро за составление «аналитических материалов». Аккаунт китайца производил серьёзное впечатление, поскольку у него в друзьях были другие немецкие политики, а также уважаемые аналитики.

Депутат заинтересовался предложением. Началась переписка. Сначала речь шла только о внешней политике. Затем постепенно разговор переходил к более «взрывоопасным» внутренним делам Германии . О переписке вовремя узнало федеральное ведомство по охране конституции, которое объяснило депутату, с кем он имеет дело. За «Джейсоном Вангом» стояло МГБ. Парламентарий был потрясен случившимся, рассказали газете, знакомые с делом, источники.

В контакте с другим депутатом китайцы преуспели значительно больше. Он уже получил 10 тысяч евро за «аналитические материалы», и даже несколько раз слетал в Поднебесную. «Цель китайских шпионов — убедить немецких парламентариев посетить Китай . Там у них есть все возможности, чтобы заразить их мобильные, ноутбуки и прочее оборудование вирусами и жучками. Так человек становится шпионом в бундестаге для Китая, подчеркнула SZ.

Китай изначально был „чемпионом мира“ по промышленному шпионажу. Теперь они стали более изобретательными и в политической сфере.

В последнее время мир часто жалуется на российские спецслужбы и хакеров. „Однако, китайские шпионы намного опаснее“, подчеркивает ведомство канцлера. Если цель России — создать хаос, Китай хочет получить контроль и влияние, чтобы удерживать его на протяжении долгого времени. Китайцы — „бесцеремонные и наглые“, в отличие от их „более осторожных российских коллег“, подчеркнул изданию высокопоставленный сотрудник немецкой службы безопасности.

О том, что китайские шпионы всё чаще пытаются проникнуть в парламенты других государств, неоднократно заявляли спецслужбы западных стран. Считалось, что китайцы ограничиваются контактами сотрудников ведомств, не пытаясь взаимодействовать с самими депутатами», отметил в комментарии SZ эксперт Питер Маттис, добавив, что последние случаи стали новой «особой провокацией».

По оценкам разведки ФРГ более миллиона сотрудников работают в разведывательном аппарате Китая, подчеркнула Die Welt . В первую очередь объектом слежки становится собственное население. Но чем больше китайский режим преследует цель — внешнеполитическое доминирование, тем больше он подключает к ней гигантские ресурсы шпионажа.

Тем временем, Китай призывает ЕС выступить с резким совместным заявлением против торговой политики президента США Дональда Трампа и хотел бы заключить союз с европейцами, отметило агентство Reuters . Также Китай предложил сделать более открытым свой рынок для торговых отношений с ЕС. Однако Европа сохраняет настороженность и даже намерена принять закон, который бы защитил «европейские фирмы от атак китайцев», подчеркнуло агентство.

Еще в апреле Ханс-Георг Маассен призвал немецкие компании проявлять бдительность в отношении китайских коллег, которые инвестируют или покупают высокотехнологичное немецкое оборудование, напомнил портал U. S.News. Это может обернуться потерей ключевых технологий и нанести ущерб экономике Германии, предупредил Маассен.