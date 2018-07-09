Венгрия вновь захотела помешать Украине

Венгрия может заблокировать итоговое заявление заседания Украина — Грузия — НАТО

«Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить», — заявил Пристайко, передает РИА «Новости».

При этом он не исключил, что Венгрия может блокировать заявление данного заседания, но подчеркнул, что важнее для Киева будет декларация саммита.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе , на саммите состоится трехстороннее заседание Украина — Грузия — НАТО.

В начале июля также сообщалось, что Грузия может оказаться в незавидной ситуации на приближающемся саммите НАТО, если будет рассматриваться в одном пакете с Украиной, так как Будапешт уже объявил, что будет блокировать интеграцию Киева с Североатлантическим альянсом.