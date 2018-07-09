Почему в Альпах началась охота на людей

Нелегалы повторили подвиг Суворова

Европейский миграционный кризис вновь обострился. Теперь тысячи выходцев из Африки штурмуют заснеженные перевалы, чтобы добраться до гостеприимной вотчины Ангелы Меркель. Это действительно опасное предприятие, тем более что местные жители, видя бессилие властей, решили бороться с мигрантами сами. Так в Альпах началась охота на людей.

После того как минувшей зимой в Австрии сменилось правительство, страна начала активную борьбу с нелегальной миграцией. Когда к власти в Италии пришла консервативная Лига Севера, Рим последовал примеру Вены . Пограничники тщательно контролируют Лигурийское побережье, а в городке Вентимилья — ближайшем к французской границе — мигрантов буквально отлавливают и отсылают в центры содержания.

Недавно глава МВД Италии прямо запретил впускать в страну гуманитарное судно с сотнями африканских мигрантов на борту. Не помогли даже давление Парижа и хорошо срежиссированная кампания в СМИ с подсчетами детей и беременных женщин на борту корабля.

Тем не менее Италия наряду с Грецией остаются основным портом прибытия нелегалов в Европе. Оттуда они планируют добраться до Германии Швеции или Англии . И чтобы попасть в страны своей мечты, вынуждены придумывать самые причудливые маршруты. «Фишкой» последнего сезона стал переход через Альпы.

В социальных сетях и мессенджерах мигранты обмениваются планом маршрута. Он начинается на железнодорожной станции известного горнолыжного курорта Бардонеккья на севере Италии. Оттуда во Францию через скалы ведет туннель Фрежюс, но пограничники проверяют на въезде буквально каждую машину. Поэтому мигранты обходят туннель и идут по бездорожью в горы, надеясь выйти во Францию через перевал Коль д'Эшелль.

Штурмовать Альпы нелегалы начали еще зимой. При серьезных минусовых температурах, частых буранах и риске схода лавин это, конечно, было подвигом. На подобное не решались даже Ганнибал с Суворовым — они, как известно, переходили Альпы осенью. Непривычные к холодам африканцы надевали на себя все, что могли, кутались в шарфы, натягивали поверх кроссовок пластиковые пакеты, утопая в снегу, пытаясь одолеть перевал д'Эшелль в течение светового дня.

Зимой такое предприятие смертельно опасно. В декабре на перевале недалеко от Бриансона местные жители нашли тело чернокожей женщины. Документов при ней не было, о ее пропаже никто не сообщал. Активисты НКО «Ассоциация „Все — мигранты“ обвинили в ее гибели полицейских, которые якобы гнались за ней по горам.

Столь смелое обвинение — не случайность. Возможно, даже наиболее отчаявшиеся не выбрали бы столь опасный путь во Францию, но к ним на помощь удивительно вовремя пришли вездесущие НКО. К примеру, маршрут через Альпы патронирует организация „Радуга для Африки“. На станции Бардонеккья они создали специальное убежище для мигрантов, где можно переночевать. Мэр Бардонеккьи попытался препятствовать этой инициативе, боясь, что африканцы распугают респектабельных гостей горнолыжного курорта, но все, что он смог сделать, — это заставить „Радугу для Африки“ открывать свое убежище только с 23.00. Днем в нем находиться нельзя.

Кроме того, активисты „Радуги для Африки“ вместе с итальянскими волонтерами снабжают мигрантов теплой одеждой и кормят чечевичной похлебкой, дают в дорогу воду и печенье, объясняют, как пройти мимо выстроенной к Олимпиаде-2006 Олимпийской деревни и не попасться на глаза полицейским.

Волонтеры из упомянутого выше НКО „Ассоциация „Все — мигранты“ работают на перевале спасателями. Они помогают нелегалам преодолевать самые трудные места, показывают тропки, которыми можно обойти полицейские патрули, снабжают термоодеялами и горячей едой.

Еще не дойдя до Бриансона — первого города на территории Франции — мигранты вновь встречают волонтеров. Иногда их подвозят до общежития на машинах местные жители, откуда, отогревшись и отоспавшись, нелегалы стартуют навстречу своей мечте — Германии с ее жирными пособиями и дружелюбной канцлерин Ангелой Меркель

Французские жандармы отлично знают, кто именно опекает нелегалов, приходящих через Альпы. Но и они ничего не могут сделать с центром „Радуги для Африки“. В конце марта этого года жандармы зашли в убежище на станции Бардонеккья и обыскали там одного нигерийца. Итальянские власти оскорбились — ведь помещение для мигрантов расположено на их территории. Последовал настоящий дипломатический скандал с вызовом французского посла. Так застарелая вражда между ведомствами двух стран сделала проблему нелегальной миграции еще более безнадежной.

В такой ситуации местные жители решили взять дело в свои руки. В апреле французы устроили настоящие баррикады на перевале д'Эшелль. Среди организаторов было немало идентитаристов — модного молодежного правого движения, выступающего за сохранение и поддержку национальной идентичности. На подмогу к ним съехались единомышленники со всей Европы. Вместе они отлавливали нелегальных мигрантов и сдавали их жандармам.

Однако успехи этой акции оказались более чем скромными — противники нелегальной миграции поймали только несколько африканцев. А оформившие их жандармы на следующий день повезли нелегалов в Бардонеккью, где они опять попали под крыло „Радуги для Африки“.

А уже на следующий день на границу явились идейные противники идентитаристов — антифа. Под своей охраной они демонстративно провели большую колонну нелегалов через перевал.

Патрули идентитаристов бродили по горам до конца июня. Остановить поток нелегалов они, конечно, не могли, но обратить на себя внимание прессы сумели. Власти Франции и Италии вынуждены были отреагировать на раздражение местных жителей, накопившееся по отношению к мигрантам. Президент Эммануэль Макрон даже пригрозил сажать всех пойманных на перевале нелегалов на год в тюрьму, хотя для людей, пересекавших пустыни, моря и заснеженные перевалы в жутких условиях год во французской тюрьме не выглядит страшным наказанием.

Противостояние на границе вновь выявило раскол внутри общества по миграционному вопросу. СМИ столь успешно промыли мозги европейцам, внушая им чувство вины, что многие из них даже не могут высказаться против нелегальных мигрантов. Они чувствуют себя ответственными за их жизнь, благополучие и „права человека“.

Война идентитаристов и антифа — это лишь надводная часть айсберга. Под ней — глубокий раскол всего общества. Часть европейцев готовы выгнать мигрантов безо всякого сожаления. Другая часть сочувствует беженцам, дает им приют, подвозит на машине, кормит, поит — и делает все это, не боясь преследования по закону.

Непонятно, что должны были обеспечить Европе миллионы нелегалов из стран третьего мира — то ли дешевую рабочую силу, то ли демографический ресурс для создания расово правильного населения. Но одно они уже сделали — раскололи Европу пополам, добившись того, что активные граждане спорят из-за мигрантов вместо того, чтобы объединиться и решать собственные проблемы. Политическая импотенция недовольных властью в ряде европейских стран обеспечена именно этим расколом.