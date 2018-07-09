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В ЛНР сохраняется режим тишины
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В ЛНР вторые сутки подряд сохраняется режим тишины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
8 июля Народная милиция ЛНР заявила, что минувшие сутки украинские силовики не вели обстрел территории республики.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
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