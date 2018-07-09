South China Morning Post: СМИ Китая запретили критиковать Трампа

Несколько государственных СМИ Китая получили распоряжение не критиковать президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой шаг мог быть предпринят для избежания обострения ситуации и возможности продолжать дальнейшие переговоры с США.

"Нам указали не использовать агрессивный язык в отношении Трампа", — рассказал один из источников газеты.

При этом представители еще двух государственных СМИ отметили, что не получали никаких указаний.