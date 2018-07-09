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СМИ Китая запретили критиковать Трампа
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South China Morning Post: СМИ Китая запретили критиковать Трампа 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Несколько государственных СМИ Китая получили распоряжение не критиковать президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что такой шаг мог быть предпринят для избежания обострения ситуации и возможности продолжать дальнейшие переговоры с США.
"Нам указали не использовать агрессивный язык в отношении Трампа", — рассказал один из источников газеты.
При этом представители еще двух государственных СМИ отметили, что не получали никаких указаний.
Ранее сообщалось, что премьер госсовета КНР Ли Кэцян похвалил Евросоюз за позицию по торговле.
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