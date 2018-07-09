Трамп высмеял не веривших в его победу

Трамп добавил видео, высмеивающее не веривших в его победу

​Ролик продолжительностью 2,5 минуты начинается с записи, где Трамп объявляет о намерении баллотироваться в президенты. Потом идет нарезка из многочисленных высказываний разных людей, которые убежденно утверждают, что Трамп никогда не станет президентом. Среди них один из его соперников в предвыборной гонке Берни Сандерс , ведущие разных программ и их гости, политические комментаторы и журналисты.

Потом идет нарезка эфира CNN в день выборов, где стремительно растет число проголосовавших за Трампа выборщиков, а тональность ведущих меняется, пока наконец все не заканчивается победой нынешнего главы государства.

"Тогда они просто не поняли этого. Зато понимают сейчас", — написал Трамп в Twitter комментарий к видео.

В комментариях к его сообщению некоторые пользователи не преминули напомнить, что, набрав большинство голосов выборщиков от штатов, Трамп при этом уступил по числу голосов избирателей.

По данным официально утвержденных результатов по всем штатам, кандидат Клинтон опередила республиканца почти на 3 миллиона голосов избирателей.