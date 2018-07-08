Порошенко показал свое детское фото

Украинский президент поздравил украинцев с Днем семьи и опубликовал в Facebook свое детское фото с родителями.

На черно-белой фотографии будущий глава Украины позирует с матерью и отцом.

«Семья — это опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей», — написал Порошенко.

Праздник День семьи на Украине был установлен 30 декабря 2011 года и отмечается в день памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.