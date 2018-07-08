Ещё
Порошенко показал свое детское фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко показал свое детское фото 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал свое детское фото, поздравив страну с Днем семьи.
Украинский президент поздравил украинцев с Днем семьи и опубликовал в Facebook свое детское фото с родителями.
На черно-белой фотографии будущий глава Украины позирует с матерью и отцом.
«Семья — это опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей», — написал Порошенко.
Праздник День семьи на Украине был установлен 30 декабря 2011 года и отмечается в день памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.
Ранее Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил Канаду с днем страны, отметив, что она — самый «искренний друг Украины».
ТК «Звезда»: последние новости
Новейшую российскую противоракету на боевом дежурстве покажут в программе «Военная приемка» Не боялся, а мы боялись — донецкий режиссер рассказал о том, каким был комбат Моторола Мы не получали просьб о помощи в расследовании инцидента в Эймсбери – Песков
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия поставила России условие по Су-5715
Сирийские ПВО подбили израильский самолет44
Посидим дома: почему россияне не едут за границу404
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Сирия отбила атаку на авиабазу33
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение