Швеция изучила сценарии вторжения России в Европу

L’Express: Швеция изучает возможные сценарии вторжения России в Северную Европу

После присоединения Россией Крыма в 2014 году Швеция начала больше внимания уделять обороне своей территории и недавно — впервые с момента окончания Второй мировой войны — разместила новый полк на своём острове Готланд, сообщает L’Express. Тем временем, как утверждает издание, шведские аналитики прогнозируют сценарии возможного кризиса и даже войны в северной части Европы.

На шведском острове Готланд впервые с момента окончания Второй мировой войны был размещён новый полк, сообщает L’Express. На этом историческом событии присутствовали король Швеции Карл XVI Густав и шведский премьер-министр Стефан Лёвен

После распада СССР в 1991 году Швеция «наивно поверила» в «конец истории» и вечный мир и распустила практически всю свою армию. С тех пор остров Готланд, на котором проживают 60 тыс. человек, стал обычным местом отдыха для миллиона шведов каждый год.

«Аннексия Крыма Россией» повергла в панику северную часть Европы. После 2014 года Швеция начала больше внимания уделять обороне своей территории. Создание полка на острове Готланд — часть этих усилий.

«Нужно хорошо понимать, что для северной части Европы Россия остаётся постоянной военной угрозой; для нас она — враг №1», — утверждает шведский генерал в отставке Карлис Неретниекс.

Как отмечает издание, накануне саммита НАТО Брюсселе в странах Прибалтики, Финляндии и Швеции ощущается тревожность. И неспроста: в последние годы участились провокации со стороны России. Российские подводные лодки тайно проникают в территориальные воды, а боевые самолёты постоянно нарушают воздушное пространство Швеции.

Эта «психологическая война» также сопровождается «бряцанием оружием». С 2009 года Россия и Белоруссия проводят широкомасштабные военные учения рядом с границами стран Прибалтики. В прошлом году в учениях «Запад» приняли участие ни много ни мало 100 тыс. военнослужащих.

Франции. Швеция при поддержке НАТО, в свою очередь, тоже не отстаёт. В прошлом году на территории страны состоялись крупнейшие военные учения «Аврора-17», в которых были задействованы 19 тыс. шведских солдат и 1500 военнослужащих из Скандинавии, Прибалтики, США

Тем временем лучшие эксперты аналитических центров Швеции, связанных с министерством обороны страны, прогнозируют сценарии возможного кризиса и даже войны, пишет французское издание. «Российская операция в эстонской Нарве , на северо-востоке ЕС — это первый сценарий, который приходит в голову», — утверждает аналитик Томас Риес.

В этом приграничном городе, в котором живут 65 тыс. человек, 9 жителей из 10 — русскоговорящие. По примеру Донецка Москва может «прибежать им на помощь», если по той или иной причине эти русскоговорящие эстонцы начнут чувствовать угрозу.

«Нельзя забывать, что с 2010 года военная доктрина России легитимирует любую операцию, нацеленную на спасение этнических русских, в том числе и за границей», — отмечает Риес.

Подобная операция может произойти и в Даугавпилсе — латышском городе с населением 110 тыс. человек, больше половины из которых говорит по-русски.

«Здесь всё может произойти ещё проще, потому что, судя по тому, что нам известно, в латышской полиции служат российские шпионы», — заявил собеседник издания из разведывательных служб Швеции.

Третий и наиболее очевидный сценарий — это оккупация «коридора Сувалки», который расположен на границе между Польшей Литвой . Взяв под свой контроль этот участок, Москва «убьёт двух зайцев одним выстрелом»: она откроет транспортный коридор между Белоруссией и Калининградом , благодаря которому анклав, выходящий в Балтийское море, будет соединён с основной территорией России, а также отрежет страны Прибалтики от их союзников по НАТО, предупреждает L’Express.

Однако можно ли назвать эти сценарии правдоподобными? «Мы этого не знаем. Но нам известно одно: способность расшифровывать намерения Москвы заранее не самая сильная наша сторона. Кто в самом деле мог предсказать аннексию Крыма?» — отмечает шведский специалист по Прибалтике Никлас Гранхольм.

Другой вопрос: какой смысл Кремлю оккупировать город, регион или прибалтийскую страну?