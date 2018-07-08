Порошенко предложил Польше дружбу

Порошенко призвал Польшу и Украину дружить против «третьей стороны»

"Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет", — цитирует украинского президента агентство УНИАН.

Глава государства не уточнил, какую страну он имел в виду, однако позднее в Facebook написал, что стратегическое партнерство Украины и Польши "станет лучшим ответом агрессивной политике Кремля".

Это не первое подобное высказывание украинского президента. Так, в декабре минувшего года он заявил, что Польша и Украина должны избегать исторических конфликтов, так как они "выгодны" России

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Организация запрещена в России.