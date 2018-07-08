Порошенко предложил Польше дружбу

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Порошенко призвал Польшу и Украину дружить против «третьей стороны» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Варшава и Киев должны сохранять дружественные отношения во избежание победы "третьей стороны", заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье во время визита в Польшу.
"Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет", — цитирует украинского президента агентство УНИАН.
Глава государства не уточнил, какую страну он имел в виду, однако позднее в Facebook написал, что стратегическое партнерство Украины и Польши "станет лучшим ответом агрессивной политике Кремля".
Это не первое подобное высказывание украинского президента. Так, в декабре минувшего года он заявил, что Польша и Украина должны избегать исторических конфликтов, так как они "выгодны" России.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
*Организация запрещена в России.
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