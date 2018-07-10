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Шахтеры вышли на митинг к Раде
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Шахтеры вышли на митинг у здания Рады 

РИА Новости 10 июля 2018
Фото: РИА Новости
Украинские шахтеры проводят митинг возле здания Верховной рады в Киеве с требованием погасить долги по зарплате, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Горняки государственных угледобывающих предприятий вновь собрались возле Верховной рады Украины с требованием погасить 1,1 миллиарда гривен задолженности по зарплате, отправить в отставку министра энергетики Игоря Насалика и призвать народных депутатов поддержать законопроект №8362 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018" для надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал видео, на котором видно, что шахтеры собрались у здания Рады, они держат в руках флаги и стучат касками.
Ранее шахтеры неоднократно проводили митинги у здания Верховной рады с требованием погасить задолженности по зарплате.
В конце июня шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По данным полиции, в результате столкновений пострадали восемь полицейских и трое гражданских. Были возбуждены два уголовных дела.
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