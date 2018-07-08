Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

После того как спасатели подняли на поверхность четверых детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг в Таиланде , работы по эвакуации детей решено было приостановить, сообщает ВВС. Возобновить их предполагается утром в понедельник.

«Мы продолжим спасательную операцию, когда будем готовы к этому. Мы будем готовы скоро, нам нужно заполнить все баллоны с кислородом и проверить работу всех систем», — сказал глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.

По его словам, все дети госпитализированы и их состояние не вызывает опасений. В пещере с детьми находится австралийский врач, первыми на поверхность подняли самых слабых детей, так как сейчас условия для спасения наиболее благоприятны.

Спасателям предстоит эвакуировать оставшихся 8 членов юниорской футбольной команды и их тренера. По данным журналистов, в районе спасательной операции возобновились сильные дожди. В операции принимают участие 90 водолазов, граждане Таиланда 40 из них.

Дети провели в пещере две недели. Об исчезновении школьников стало известно 23 июня. В день, когда школьники спустились в пещерный храм, в этом районе прошли сильные дожди, поэтому подземные гроты затопило. Поиски детей увенчались успехом спустя девять дней, выяснилось, что они укрыли в той части пещеры, до которой не дошла вода.

Спасатели не сразу смогли определиться с планом эвакуации подростков. Детей из пещеры выводили по одному опытные дайверы. За ходом спасательной операции следят по всему миру, на помощь пришли специалисты из разных стран.