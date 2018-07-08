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Умерла старейшая женщина Европы
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Умерла старейшая женщина Европы 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
В итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино скончалась старейшая женщина в Европе Джузеппина Проетто. Об этом сообщает агентство ANSA.
Она умерла 6 июля, на момент смерти ей было 116 лет и 37 дней. Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко.
Уроженка комунны Ла-Маддалена, Проетто перебралась в Монтелупо-Фьорентино в 60-х годах и с тех пор проживала там.
>> Умерла самая старая жительница Британии
В апреле этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. После этого титул старейшей жительницы перешел к Тиё Мияко.
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