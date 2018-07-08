Умерла старейшая женщина Европы

Europe's oldest woman dies near Florence. Giuseppina Projetto was 116 | #ANSA https://t.co/ZRwirsIVLv— Ansa English News (@ansa_english) 6 июля 2018 г. В итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино скончалась старейшая женщина в Европе Джузеппина Проетто. Об этом сообщает агентство ANSA.

Она умерла 6 июля, на момент смерти ей было 116 лет и 37 дней. Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко.

Уроженка комунны Ла-Маддалена, Проетто перебралась в Монтелупо-Фьорентино в 60-х годах и с тех пор проживала там.

В апреле этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. После этого титул старейшей жительницы перешел к Тиё Мияко.