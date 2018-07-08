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Вьетнам выступил за развитие отношений с США
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Вьетнам выступил за развитие отношений с США 

ТАСС 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) придает важное значение отношениям с Соединенными Штатами и заинтересована в их дальнейшем развитии по всем направлениям. Об этом заявил генеральный секретарь ЦК правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг, принимая прибывшего в воскресенье с визитом в Ханой госсекретаря США Майкла Помпео.
"Развитие вьетнамско-американского партнерства отвечает интересам народов двух стран и вносит важный вклад в укрепление мира, поддержание безопасности и стабильности, в расширение сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул вьетнамский чиновник.
В свою очередь Помпео заявил, что Соединенные Штаты также высоко ценят связи с Вьетнамом, и выразил надежду на дальнейшее развитие партнерства двух стран по всем направлениям. Глава Госдепа заверил, что США намерены продолжать расширять взаимодействие с вьетнамской стороной в ликвидации последствий войны, в частности сотрудничество в очистке территорий, пораженных американскими ядохимикатами.
Касаясь вопросов региональной и международной тематики, представляющих взаимный интерес, стороны подтвердили, что Ханой и Вашингтон выступают исключительно за мирное решение всех возникающих споров и противоречий в районе Южно-Китайского моря (ЮКМ). Вьетнам и США, отмечалось на встрече, подчеркивают важность обеспечения безопасности и свободы судоходства, авиации и торговых путей в ЮКМ, а также полностью поддерживают денуклеаризацию Корейского полуострова, что будет способствовать поддержанию мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Программа визита

Встреча с генсеком ЦК КПВ стала первым пунктом официальной программы визита Помпео в Ханой. В понедельник он проведет переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем, а также будет принят премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Как сообщили в МИД СРВ, визит госсекретаря США направлен на укрепление и дальнейшее продвижение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Соединенными Штатами, прежде всего, в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах, а также в областях обороны и безопасности и в преодолении последствий войны.
Вьетнам и США официально восстановили прерванные вьетнамской войной двусторонние отношения в 1995 году. За прошедший период Соединенные Штаты превратились в одного из крупнейших торгово-экономических партнеров и инвесторов экономики СРВ. Вьетнамско-американский товарооборот по итогам 2017 года превысил $51 млрд
США входят в десятку стран — основных финансовых доноров Вьетнама. В настоящее время на территории СРВ реализуются более 800 американских инвестиционных проектов общей стоимостью свыше $10 млрд
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