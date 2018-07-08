Россию обвинили в попытке переманить Турцию

Североатлантический альянс с настороженностью относится к предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, опасаясь, что она может привести к «переделу ландшафта безопасности» в Европе, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.
Трамп может пересмотреть масштабы участия США в НАТО, если Великобритания и другие европейские страны не смогут увеличить расходы на оборону, не исключают в кругах европейских военных и дипломатов.
Четыре года назад государства — члены НАТО договорились о том, чтобы за 10 лет довести ассигнования на оборонные нужды до 2 процентов от объема ВВП. В 2018 году этой планки достигли восемь стран. Однако та же Германия пока осталась на уровне 1,5 процента.
Источники издания источники, участвующие в подготовке к саммиту Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, обеспокоены тем, что президент США начнет переговоры с Владимиром Путиным о «переделке ландшафта безопасности» по всей Европе, если партнеры по НАТО откажутся удовлетворить требования Трампа взять на себя больше военной «нагрузки».
Поэтому в военных и дипломатических кругах Европы наблюдается определенная обеспокоенность тем, что Трамп может сделать какое-то предложение Путину на запланированной встрече с ним в Хельсинки 16 июля. США сокращали свое присутствие в Европе до присоединения Крыма к России в 2014 году, после этого была предпринята серьезная попытка поддержать и обучить вооруженные силы государств НАТО на границах России, как пояснялось, с целью защиты от ее возможных агрессивных действий. Только в прошлом месяце США провела совместные учения НАТО в Польше и странах Балтии, в которых участвовало 18 000 солдат. Между тем в США не исключают, что Россия пытается развернуть Турцию и других союзников США по НАТО в свою сторону, дестабилизировав таким образом сильнейший оборонный союз. Об этом заявила постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.
«Да, я думаю, что Россия пытается развернуть Турцию. Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО», — сказала она, сообщает РИА Новости.