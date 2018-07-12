Трамп: Путин не враг

По его словам, они «конкуренты». Трамп отметил, что ему бы хотелось, чтобы Путин стал другом.

«Путин — конкурент, он не мой враг. Но я недостаточно хорошо его знаю, чтобы называть другом. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем подружиться», — заявил Трамп.

До этого Трамп не смог ответить, является ли российский лидер Владимир Путин его врагом или другом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне отъезда в европейское турне рассказал журналистам о приготовленном для президента России Владимира Путина подарке.