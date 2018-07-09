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Сын Пашиняна отправился служить в Нагорный Карабах
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Сын Пашиняна отправился служить в Нагорный Карабах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении, отправился на службу в армии и попросил отправить его на службу на территории непризнанного Нагорного Карабаха.
«Это мое решение, и оно было принято еще много лет тому назад», — передает слова Ашота Пашиняна «Интерфакс».
Его отец заявил, что спокойно относится к решению сына служить в Нагорно-Карабахской республике (НКР).
Никол Пашинян заявлял, что готов вести переговоры по НКР с властями Азербайджана, но только при участии руководства непризнанной республики, что противоречит позиции Баку.
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