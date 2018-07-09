Сын Пашиняна отправился служить в Нагорный Карабах

Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении , отправился на службу в армии и попросил отправить его на службу на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

«Это мое решение, и оно было принято еще много лет тому назад», — передает слова Ашота Пашиняна «Интерфакс».

Его отец заявил, что спокойно относится к решению сына служить в Нагорно-Карабахской республике (НКР).