Сын Пашиняна отправился служить в Нагорный Карабах 

Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении, отправился на службу в армии и попросил отправить его на службу на территории непризнанного Нагорного Карабаха.
«Это мое решение, и оно было принято еще много лет тому назад», — передает слова Ашота Пашиняна «Интерфакс».
Его отец заявил, что спокойно относится к решению сына служить в Нагорно-Карабахской республике (НКР).
Никол Пашинян заявлял, что готов вести переговоры по НКР с властями Азербайджана, но только при участии руководства непризнанной республики, что противоречит позиции Баку.