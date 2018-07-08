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Первые дети выведены из тайской пещеры
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В Таиланде вывели на поверхность двоих детей из затопленной пещеры 

РИА Новости 1 час назад
Двое из 12 детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг в Таиланде вместе с 25-летним тренером, выведены на поверхность и находятся у выхода из пещеры, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты "Кхао Сот".
≥≥ В Таиланде началась операция по выводу детей из пещеры
"По неофициальной информации, двое детей уже выведены на поверхность и находятся у входа в пещеру", — сообщает издание.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.
В воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры.
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