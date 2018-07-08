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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов
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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Контактная группа по Украине на встрече в Минске 27 июня согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины и что он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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