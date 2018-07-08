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Турция массово «списывает» военных
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В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Власти Турции согласно новому постановлению в рамках действия режима ЧП после попытки госпереворота в 2016 году уволили с государственной службы 18632 сотрудника различных министерств и ведомств.
Как сообщает Anadolu, из рядов сухопутных сил вооружённых сил Турции уволено 3077 человек, из ВМС — 1126, из ВВС — 1949 офицеров и военнослужащих младшего командного состава.
Из рядов жандармерии уволены 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава.
Из структур МВД 8998 сотрудников.
Также прекращены полномочия 4 заместителей губернаторов и глав 4 исполнительных властей.
В министерстве юстиции лишены работы 1052 сотрудника.
Кроме того, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трёх газет и одного телеканала.
В мае 2018 года сообщалось, что в Стамбуле арестованы 150 турецких военных за связи с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — FETO.
Попытка военного переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Она была подавлена властями.
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