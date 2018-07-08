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Южная Корея надеется на продолжение переговоров с КНДР
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Южная Корея надеется на продолжение конструктивных переговоров США и КНДР 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с японским коллегой Таро Коно и госсекретарем США Майком Помпео выразила надежду на продолжение "конструктивных и продуктивных консультаций между США и КНДР" и подчеркнула, что Сеул готов оказать всю необходимую поддержку для реализации полной денуклеаризации.
"Мы надеемся, что за саммитами и последним визитом госсекретаря США Помпео (в КНДР — ред.) последуют конструктивные и продуктивные консультации между США и Северной Кореей. Южная Корея готова оказать любую необходимую поддержку этому", — подчеркнула глава южнокорейского МИД.
Кан Гён Хва также подтвердила, что "санкции Совета безопасности ООН останутся в силе до того, как полная денуклеаризация Северной Кореи не будет подтверждена".
"Денуклеаризация Северной Кореи и предоставление гарантий безопасности, а также экономическое развитие, которого желает Северная Корея, должны происходить совместно", — отметила она.
Глава МИД Южной Кореи также упомянула недавнее решение Сеула и Вашингтона о приостановке части совместных военных учений. "Решение о приостановке части совместных военных учений Южной Кореи и США призвано способствовать вовлечению Северной Кореи в процесс денуклеаризации", — добавила Кан Гён Хва.
В конце июня Южная Корея объявила об отмене военных учений под кодовым названием "Тхэгык" ради успешного продолжения диалога с КНДР. Это решение последовало на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian, или UFG). Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне. После встречи 12 июня в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить учения, назвав их дорогостоящими и "неподходящими".
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