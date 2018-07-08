«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал

Бывшая журналистка Роуз Найт заявила, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо прикасался к ней «ненадлежащим образом», сообщает СВС News.

Эта история произошла двадцать лет назад. Рассказав об этом эпизоде, женщина вскоре заявила, что не намерена и дальше обсуждать его и предпочла бы, чтобы ее оставили в покое. История получила огласку, попав на страницы газет. Этот инцидент, как утверждается, произошел в 2000 году — когда Трюдо был 28 лет — на благотворительном фестивале в канадском городе Крестоне.

«Инцидент, упомянутый в редакционной статье, действительно имел место, как сообщалось, г-н Трюдо извинился на следующий день. В то время я не дала хода этой истории и не буду делать этого сейчас. Я не общалась с г-ном Трюдо ни до, ни после того, как он стал премьер-министром», — заявила Найт, добавив, что все обсуждения данной темы в дальнейшем будут продолжаться без ее участия.

«Я уверен, что я не действовал ненадлежащим образом», — заявил Трюдо, он отметил также что после того, как появилась эта новость долго размышлял на эту тему.

«И, как я уже сказал, я уверен, что я не действовал ненадлежащим образом, но я думаю, что суть происходящего заключается в том, что люди могут испытывать взаимодействия по-разному и часть урока, который нам нужно извлечь … это то, что женщины нередко воспринимают взаимодействия в профессиональных и иных контекстах не так, как мужчины".

Он также отметил, что извинился перед журналисткой, как только осознал, что его действия была ею неправильно истолкованы.