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«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал
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«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Reuters
Бывшая журналистка Роуз Найт заявила, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо прикасался к ней «ненадлежащим образом», сообщает СВС News.
Эта история произошла двадцать лет назад. Рассказав об этом эпизоде, женщина вскоре заявила, что не намерена и дальше обсуждать его и предпочла бы, чтобы ее оставили в покое. История получила огласку, попав на страницы газет. Этот инцидент, как утверждается, произошел в 2000 году — когда Трюдо был 28 лет — на благотворительном фестивале в канадском городе Крестоне.
«Инцидент, упомянутый в редакционной статье, действительно имел место, как сообщалось, г-н Трюдо извинился на следующий день. В то время я не дала хода этой истории и не буду делать этого сейчас. Я не общалась с г-ном Трюдо ни до, ни после того, как он стал премьер-министром», — заявила Найт, добавив, что все обсуждения данной темы в дальнейшем будут продолжаться без ее участия.
«Я уверен, что я не действовал ненадлежащим образом», — заявил Трюдо, он отметил также что после того, как появилась эта новость долго размышлял на эту тему.
«И, как я уже сказал, я уверен, что я не действовал ненадлежащим образом, но я думаю, что суть происходящего заключается в том, что люди могут испытывать взаимодействия по-разному и часть урока, который нам нужно извлечь … это то, что женщины нередко воспринимают взаимодействия в профессиональных и иных контекстах не так, как мужчины".
Он также отметил, что извинился перед журналисткой, как только осознал, что его действия была ею неправильно истолкованы.
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