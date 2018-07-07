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Не перепутай, Дональд: «Россия — агрессор, Украина — жертва»
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«Россия — агрессор, Украина — жертва»: аналитики подготовили памятку Трампу 

ИноСМИ 7 июля 2018
Фото: © AP Photo, Evan Vucci
Таким образом президента США «проинструктировали» перед поездкой на саммит НАТО и встречей с Путиным.
Американский аналитический центр Heritage Foundation подготовил «памятку» президенту США Дональду Трампу перед его рабочей поездкой в Европу. В ходе визита Трамп примет участие в июльском саммите НАТО, а 16 июля встретится с президентом России Владимиром Путиным в финском Хельсинки. «Памятка» опубликована на странице аналитического центра в Twitter.
Она называется «Вещи, о которых следует помнить перед поездкой Дональда Трампа в Европу». В ней напоминается о российской агрессии против Украины, статусе аннексированного РФ Крыма и роли НАТО в обеспечении безопасности в Европе. А также содержится призыв не доверять российскому гаранту.
«Вещи, о которых следует помнить перед поездкой Дональда Трампа в Европу: Россия — агрессор, Украина — жертва; Крым принадлежит Украине; войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам Соединенных Штатов; европейцы должны тратить больше на оборону; действия Путина демонстрируют, что ему нельзя верить», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 16 июля в столице Финляндии.
В Кремле анонсировали «очень серьезный разговор» лидеров обоих государств. В Белом доме сообщили о том, что на переговорах Трампа и Путина будут обсуждаться вопросы вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, а также российская агрессия в Украине и Сирии.
Отвечая на вопрос журналистов о вероятности признания США оккупации Крыма Россией, Трамп ответил: «Посмотрим». А также возложил ответственность за аннексию полуострова на своего предшественника Барака Обаму.
«Президент Обама допустил это», — сказал он.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс напомнила о том, что Соединенные Штаты не признают оккупацию полуострова, и санкции против России останутся в силе до тех пор, пока он не вернется под контроль Украины.
«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — пояснила она.
Зеркало Недели, Украина
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