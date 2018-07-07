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КНДР разочаровалась в США и заговорила о войне
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КНДР обвинила США в выдвижении исключительно односторонних требований 

РИА Новости 3 часа назад
МИД КНДР считает, что на прошедших 6-7 июля переговорах американская сторона высказала исключительно "односторонние и грабительские требования денуклеаризации", что противоречит достигнутым на саммите в Сингапуре договоренностям, сообщает агентство ЦТАК.
В переговорах принимали участие госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. После завершения переговоров госсекретарь написал в Twitter, что гордится "работой нашей команды", однако о подробностях переговоров не сообщил.
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"Американская сторона… (высказала только) односторонние и грабительские требования денуклеаризации, говоря о принципе полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации (CVID — Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement), отчетности, проверках", — говорится в заявлении северокорейского МИД.
В МИД КНДР отметили, что США лишь выдвигали условия и, "придумывая отговорки", продемонстрировали намерение надолго отложить такие фундаментальные вопросы, как "строительство системы мира на Корейском полуострове", декларация о завершении войны.
"Те позиции, на которых в ходе переговоров до конца настаивала американская сторона, это "раковая опухоль", которая привела к тому, что предыдущие администрации, упорствуя в прошлом, пустили на ветер весь процесс переговоров, усилили недоверие и опасность войны", — отмечается в заявлении.
Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова.
После переговоров в Пхеньяне Помпео прибыл в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.
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