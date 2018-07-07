В Брюсселе началась акция против НАТО

Акция протеста, приуроченная к запланированному на следующей неделе саммиту НАТО , началась в субботу на севере бельгийской столицы, передает корреспондент РИА Новости

Организаторы шествия собирают активистов различных общественных организаций и ассоциаций под лозунгами "Трамп не приветствуется", "Сделаем мир снова великим", "Стоп НАТО — стоп война".

Акция началась с общего сбора активистов у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции, и приветственного обращения организаторов к участникам акции с установленной поблизости сцены.

На данный момент на площади перед вокзалом собрались несколько сотен человек.