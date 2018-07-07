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В Брюсселе началась акция против НАТО
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В Брюсселе началась акция против НАТО 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Акция протеста, приуроченная к запланированному на следующей неделе саммиту НАТО, началась в субботу на севере бельгийской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы шествия собирают активистов различных общественных организаций и ассоциаций под лозунгами "Трамп не приветствуется", "Сделаем мир снова великим", "Стоп НАТО — стоп война".
Акция началась с общего сбора активистов у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции, и приветственного обращения организаторов к участникам акции с установленной поблизости сцены.
На данный момент на площади перед вокзалом собрались несколько сотен человек.
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