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ВСУ стягивают технику к Донбассу
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В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе 

RT на русском 1 час назад
Фото: Ministry of Defense of Ukraine
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики подводят технику к населённому пункту Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе.
«Непосредственно в населённый пункт Золотое-4 в ночное время прибыло два танка Т-72, три единицы БПМ-2, а также бронемашины Kozak-2», — цитирует РИА Новости Марочко.
Он уточнил, что данную технику украинские силовики расположили в частном секторе, предварительно замаскировав её.
В начале июля в ЛНР также заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.
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