ВСУ стягивают технику к Донбассу

В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики подводят технику к населённому пункту Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе.

«Непосредственно в населённый пункт Золотое-4 в ночное время прибыло два танка Т-72, три единицы БПМ-2, а также бронемашины Kozak-2», — цитирует РИА Новости Марочко.

Он уточнил, что данную технику украинские силовики расположили в частном секторе, предварительно замаскировав её.

В начале июля в ЛНР также заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.