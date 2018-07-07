Почему в КНДР недовольны переговорами с США

КНДР недовольна ходом переговоров с Соединёнными Штатами о ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове. Соответствующее заявление распространило государственное северокорейское информагентство после встречи американского госсекретаря США Майка Помпео с заместителем председателя Трудовой партии КНДР Ким Йонг Чолом. Сам глава американского внешнеполитического ведомства выражает сдержанный оптимизм по поводу итогов встречи с представителем Пхеньяна . Эксперты отмечают, что ядерное разоружение КНДР теоретически возможно, однако оно тесно связано с выводом американских войск из Южной Кореи и будет идти крайне медленно.

Представители КНДР недовольны ходом переговоров с США по обеспечению безъядерного статуса Корейского полуострова. Такое сообщение со ссылкой на МИД страны распространило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи ЦТАК после встречи госсекретаря Майка Помпео с заместителем председателя Трудовой партии КНДР Ким Йонг Чолом. Как сказано в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства, Вашингтон «в стиле уличного грабителя» потребовал «безоговорочного, полного, достоверного и непреложного» отказа Северной Кореи от ядерного оружия.

«Мы ожидали, что Соединённые Штаты предложат конструктивные меры, которые помогут создать доверие, основанное на принципах саммита двух лидеров… мы также задумывались об ответных шагах. Однако то, какую позицию заняли США и какое отношение к нам они продемонстрировали на первой (после саммита. — RT) встрече на высоком уровне, вызывает сожаление», — сообщает ЦТАК.

Сам Помпео, в то же время, после завершения переговоров с Ким Йонг Чолом был более оптимистичен. Он, в частности, отметил, что в скором времени представители двух стран проведут встречу по вопросу возврата в США останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Об отправке тел военных в Соединённые Штаты ранее договорились президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время саммита в Сингапуре 12 июня 2018 года. Однако, как пишет американская пресса, пока до практической реализации этой договорённости дело не дошло.

Также, по словам главы Госдепа, КНДР и США обсудят демонтаж северокорейского завода по созданию ракетных двигателей. «Мы запланировали эту встречу на 12 июля, она может сдвинуться по времени на один или два дня», — сказал Помпео. Он также подчеркнул, что для преодоления всех спорных моментов между сторонами необходимо и дальше вести переговоры.

Кроме того, КНДР и США договорились о создании совместных рабочих групп по контролю за процессом ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. По её словам, эти группы будут «прорабатывать конкретные детали, связанные с отказом КНДР от ядерного арсенала». При этом дипломат не уточнила состав этих комиссий и принципы их деятельности.

Заместитель председателя правящей Трудовой партии КНДР Ким Йонг Чол, как пишут СМИ, в настоящий момент является правой рукой Ким Чен Ына. При этом в отношении него действуют американские санкции, так как в Вашингтоне считают, что Ким Йонг Чол несёт ответственность за уничтожение южнокорейского корвета «Чхонан» в 2010 году. Это происшествие унесло жизни 46 военный моряков Южной Кореи.

По информации Los Angeles Times, оба политика встретились в Пхеньяне, их беседа длилась три часа, а после завершения переговоров оба пребывали в хорошем настроении.

«Я горжусь тем, какую работу проделала моя команда (по организации встречи. — RT)», — заявил, в частности, глава Госдепартамента. «Чем чаще вы приезжаете (к нам), тем сильнее атмосфера доверия друг другу, которую мы создаём», — отметил в свою очередь замруководителя Трудовой партии КНДР.

Также во время визита в Пхеньян Помпео, по информации южнокорейского издания Chosun Ilbo, передал представителям Ким Чен Ына подарок от президента Дональда Трампа — CD диск Элтона Джона , на котором записана песня Rocket Man (Человек-ракета. — RT). На обложке диска глава Белого дома якобы даже сделал дарственную надпись.

«Диск Rocket Man был предметом обсуждения во время обеда Трампа с Кимом. Ын упомянул, что Трамп назвал его «человеком-ракетой» в прошлом году, когда напряжённость сильно возросла», — рассказал источник Chosun Ilbo в дипломатических кругах. По данным издания, Трамп поинтересовался, знает ли лидер Северной Кореи эту песню, на что получил отрицательный ответ. Отмечается, что президент США вспомнил о данном разговоре, оставил на диске с песней послание и попросил Помпео передать его Ким Чен Ыну. В Госдепе, отметим, это отрицают.

Саммит прошёл, недоверие осталось

Напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном немного спала после исторической встречи лидеров двух стран в Сингапуре. Незадолго до этого события руководство Северной Кореи в знак демонстрации мирных намерений пошло на беспрецедентный шаг и распорядилось уничтожить полигон по испытанию ядерного оружия в Пхунгери

Свидетелем этих событий в конце мая 2018 года стал корреспондент RT.

По итогам беседы Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали документ, в котором говорится о том, что США «берут на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности», а председатель КНДР «подтвердил свою твёрдую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова». Оба государства также обязались создать условия для прочного и стабильного мира в регионе. Самым же главным в соглашении стал пункт о заморозке ядерных испытаний КНДР в обмен на отказ США и Южной Кореи от проведения совместных военных учений.

Однако вскоре после саммита в американской газете The Washington Post появилась статья о том, что Пхеньян не намерен раскрывать Вашингтону полноценную информацию о своей ракетно-ядерной программе. Издание ссылалось на анонимные источники в спецслужбах США. Так, в публикации утверждалось, что северяне откажутся закрывать подземный комплекс по обогащению урана, расположенный примерно в 100 км от Пхеньяна, о котором разведка США узнала в 2010 году. Газета также отметила, что именно это предприятие является ведущим производителем боеголовок.

Ещё одна претензия спецслужб, по версии журналистов, связана с тем, что власти КНДР якобы будут занижать возможности своих ракетных войск. В частности, Северная Корея не станет раскрывать фактическое количество боеголовок, которое, по версии американских аналитиков, составляет около 65 единиц. Также, как пишет Los Angeles Times, с помощью спутников американская разведка недавно якобы засекла подозрительную активность в районе научно-исследовательского центра атомной энергии в северокорейском уезде Йонбён, что может свидетельствовать о неких работах на территории этого учреждения, связанных с ядерным оружием.

После публикаций в СМИ, посвящённых возможному сокрытию Северной Кореей своего ядерного арсенала, несколько депутатов палаты представителей американского конгресса потребовали от комитета по вопросам международных отношений провести специальное заседание, посвящённое проблеме оружия массового поражения в КНДР. Впрочем, состоится оно или нет, пока не ясно.

Вместе с тем сам американский лидер публично выразил оптимизм по поводу соглашения с Ким Чен Ыном и подверг критике тех американских политиков, которые выражают скептицизм по этому поводу.

«С Северной Кореей ведётся множество важных переговоров. И этот процесс продвигается! Между тем на территории КНДР за восемь месяцев не проведено ни одного ядреного испытания. Всё это приводит в изумление всю Азию. Жалуется только Оппозиционная партия, которая следит за фейковыми новостями. Если бы не я, мы бы уже воевали с северными корейцами!», — написал недавно глава Белого дома в своём Tweeter.

Процесс пошёл, но медленно

«В Пентагоне, а также у части конгресса есть сильное желание разместить в Южной Корее элементы американской противоракетной обороны. Собственно, переговоры об этом с Сеулом уже ранее велись. Делалось это в первую очередь для того, чтобы держать в определённом напряжении Китай, однако вслух про КНР долго не говорили, так как Пекин был основным торговым партнёром Вашингтона. И тут КНДР с её ядерным оружием была удобным поводом для размещения комплексов ПРО США в Республике Корея», — сказал эксперт.

По словам Золотарёва, сейчас противостояние США и Китая близко к переходу в открытую фазу, и идеи размещения комплексов противоракетной обороны на Корейском полуострове никуда не делись. «В то же время часть американской элиты понимает, что после холодной войны нарушен принцип нераспространения ядерного оружия, и с этим надо что-то делать. Договорённости, достигнутые в Сигнапуре, могут стать базой для решения этой проблемы», — сказал учёный.

По его словам, процесс отказа от ядерного оружия очень медленный и не факт, что все достигнутые договорённости будут соблюдаться.

«Создание рабочих групп, о которых стало известно по итогам визита Помпео в Пхеньян, мне лично напомнило ситуацию с заключением договора СНВ между СССР и США. Тогда стороны договорилась создать комиссию по контролю за выполнением положений этого документа, в которую должны были войти по два министра от каждого государства. Однако эта комиссия до сих пор не создана. Судьбу этих групп может ждать такая же участь», — полагает эксперт.

По его словам, в любом случае процесс обеспечения безъядерного статуса Корейского полуострова будет идти крайне медленно.

«Он будет представлять собой малые шаги сторон навстречу друг другу. Главное сейчас, чтобы за этими шажками Пхеньян и Вашингтон не забыли конечную цель этой деятельности», — подчеркнул Золотарёв.

Руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии МИД РФ Андрей Володин также считает, что до полной ликвидации всего ядерного арсенала КНРД ещё очень далеко.

«Этот процесс затруднён исторической инерцией. У руководства Северной Кореи сохраняется недоверие к американской стороне. Сейчас в Пхеньяне очень внимательно следят не только за словами, но и за реальными политическими действиями США, причём не только по отношению к самим северным корейцам, но и по отношению к другим странам», — сказал специалист.

По его словам, негативную роль в процессе снижения напряженности в отношениях между Соединёнными Штатами и КНДР сыграло то обстоятельство, что Вашингтон не признал выборы президента Венесуэлы

«Ещё более внимательно в Пхеньяне следят за тем, как США ведут себя по отношению к Ирану. А с Тегераном у северных корейцев в целом сложились неплохие отношения. И сейчас, глядя на жесткую риторику Америки по отношению к исламской республике, в КНДР серьёзно думают, как им стоит относиться к договорённостям с США», — сказал Володин.