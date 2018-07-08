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Ким Чен Ын не принял Помпео в Пхеньяне
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В Пхеньяне не состоялась встреча Ким Чен Ына и Майка Помпео 

ТК «Звезда» 8 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Вместо главы КНДР с госсекретарем США встретился зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи.
Третий визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР впервые не завершился встречей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По информации СМИ, с главой Госдепа в течение трех часов беседовал зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль.
Перед тем как покинуть Северную Корею Майк Помпео рассказал журналистам, что КНДР по прежнему придерживается идеи денуклеаризации Корейского полуострова.
Отметим, что ранее Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США на состоявшихся в субботу переговорах.
3 июня стало известно о намерении госсекретаря США Майка Помпео посетить Пхеньян для переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном, касающихся вопроса денуклеаризации Северной Кореи.
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