Ещё
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО хочет разумных отношений с Россией, заявила Меркель 

РИА Новости 2 часа назад
Страны-участницы НАТО хотели бы разумных отношений с Россией, поэтому переговоры в Совете РФ-НАТО всегда будут иметь место, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая примет на следующей неделе участие в саммите альянса в Брюсселе.
"Мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в Совете НАТО-Россия будут всегда иметь место", — сказала Меркель, добавив, что и альянс "должен демонстрировать решимость защищать себя".
"Мы нуждаемся в НАТО и в XXI веке в качестве гаранта нашей безопасности, в том числе как трансатлантического альянса", — заявила Меркель, ее видеообращение размещено на сайте правительства Германии.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии20  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак крупно опозорилась22
Крымский мост неожиданно опустел730
Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России110
Депутат «забыл» задекларировать 27 квартир жены326
«Россия уже дежурит у пляжей Бердянска»204
Видео
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:39
Крымский мост неожиданно опустел
Общество
00:48
Собчак крупно опозорилась
Шоу-бизнес
01:02
У НАТО две беды — Трамп и Путин
В мире Статьи
01:39
Заблокированные в пещере дети написали письмо
В мире Азия
00:40
Близкие Задорнова клянчат деньги у народа
Шоу-бизнес
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение