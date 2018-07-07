Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО

НАТО хочет разумных отношений с Россией, заявила Меркель

"Мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в Совете НАТО-Россия будут всегда иметь место", — сказала Меркель, добавив, что и альянс "должен демонстрировать решимость защищать себя".

"Мы нуждаемся в НАТО и в XXI веке в качестве гаранта нашей безопасности, в том числе как трансатлантического альянса", — заявила Меркель, ее видеообращение размещено на сайте правительства Германии.