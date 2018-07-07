Ещё
Трамп пообещал КНДР светлое будущее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: Трамп обещает Северной Корее светлое будущее 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Северной Корее светлое будущее при условии полной денуклеаризации.
"Президент Трамп обещает Северной Корее светлое будущее. Для этого необходима работа, направленная на полную денуклеаризацию", — сказал Помпео перед началом второго раунда переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Пхеньяне.
В субботу проходит второй раунд переговоров Помпео с высокопоставленными чиновниками КНДР по вопросам денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений.
Первый раунд в пятницу продлился три часа. После его окончания госсекретарь США написал в Twitter, что гордиться работой своей команды, однако о подробностях переговоров не сообщил. Как ожидается, в субботу может состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Помпео обсудил с северокорейскими чиновниками вопрос возвращения на родину останков американцев, которые погибли в Корейской войне в 1950-х.
В субботу вечером Помпео отправится в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К чему приведет попытка отнять Крым силой?123
Сюрпризы от ФНС. Будут ли облагаться налогом переводы на карту23
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ182
В НАТО паникуют из-за встречи Путина и Трампа56
Украина рискует остаться без воды14
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире Ближний Восток
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение