Трамп пообещал КНДР светлое будущее

Помпео: Трамп обещает Северной Корее светлое будущее

"Президент Трамп обещает Северной Корее светлое будущее. Для этого необходима работа, направленная на полную денуклеаризацию", — сказал Помпео перед началом второго раунда переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Пхеньяне.

В субботу проходит второй раунд переговоров Помпео с высокопоставленными чиновниками КНДР по вопросам денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений.

Первый раунд в пятницу продлился три часа. После его окончания госсекретарь США написал в Twitter, что гордиться работой своей команды, однако о подробностях переговоров не сообщил. Как ожидается, в субботу может состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Помпео обсудил с северокорейскими чиновниками вопрос возвращения на родину останков американцев, которые погибли в Корейской войне в 1950-х.