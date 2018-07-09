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США открестились от «грабительской политики»
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США открестились от «грабительской политики» 

Lenta.ru 46 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео ответил на заявление Северной Кореи о «грабительской» политике, навязанной во время переговоров, сообщает The New York Times. По словам дипломата, если оценка Пхеньяна была бы правдива, то тогда следует считать, что «весь мир как грабитель».
Помпео также счел СМИ виновными в том, что оценка прошедших переговоров с его стороны и со стороны КНДР крайне сильно различалась.
«Если бы я обращал внимание на все, что пишет пресса, я бы сошел с ума», — сказал он.
Госсекретарь добавил, что Вашингтон готов пойти на некоторые уступки Пхеньяну во время процесса денуклеаризации, но только в целях улучшения двусторонних отношений и гарантий безопасности.
«Но экономические санкции — это совершенно другая история», — подчеркнул он.
Ранее КНДР раскритиковала переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние «грабительские» требования.
При этом госсекретарь США охарактеризовал переговоры как успешные. Он заявил, что добился прогресса «почти по всем основным пунктам» переговоров, включая сроки и этапы денуклеаризации.
Помпео был с визитом в Северной Корее 6 июля в третий раз. О программе денуклеаризации Корейского полуострова президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня. В понятие «полной денуклеаризации» Вашингтон включает ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.
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