США открестились от «грабительской политики»

Помпео также счел СМИ виновными в том, что оценка прошедших переговоров с его стороны и со стороны КНДР крайне сильно различалась.

«Если бы я обращал внимание на все, что пишет пресса, я бы сошел с ума», — сказал он.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон готов пойти на некоторые уступки Пхеньяну во время процесса денуклеаризации, но только в целях улучшения двусторонних отношений и гарантий безопасности.

«Но экономические санкции — это совершенно другая история», — подчеркнул он.

Ранее КНДР раскритиковала переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние «грабительские» требования.

При этом госсекретарь США охарактеризовал переговоры как успешные. Он заявил, что добился прогресса «почти по всем основным пунктам» переговоров, включая сроки и этапы денуклеаризации.