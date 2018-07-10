КНДР не согласилась с позицией США

СМИ: КНДР не согласилась создавать с США совместную рабочую группу по денуклеаризации

КНДР из-за разницы позиций Пхеньяна и Вашингтона по вопросу того, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова, не согласилась на создание совместной рабочей группы, которая занималась бы выработкой единого плана решения этой проблемы. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в ответ на запрос Kyodo заявила, что с американской стороны подобная группа была создана. Тем не менее речь не идет о механизме с участием представителей как США , так и КНДР.

Как следует из публикации, нежелание Пхеньяна идти на такой шаг говорит о разнице в позициях двух стран по проблеме денуклеаризации. С одной стороны США хотят, чтобы этот процесс проходил быстро и в полном объеме, с другой — КНДР выступает за поэтапный подход.

Ранее министерство иностранных дел КНДР выразило крайнее сожаление в связи с позицией США на переговорах, на которых Вашингтон представляет госсекретарь Майкл Помпео . В заявлении, в частности, подчеркивалось, что кратчайший путь к денуклеаризации Корейского полуострова — поэтапные и основанные на обоюдных действиях шаги.