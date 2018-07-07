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В НАТО паникуют из-за встречи Путина и Трампа
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В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин в Хельсинки 

ТАСС
Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять шаги, нескоординированные с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает агентство Reuters.
По его словам, члены НАТО участия в планировании саммита в Хельсинки не приняли. "В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин", — заявил он в интервью изданиям медийной группы Funke, опубликованном в субботу.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.
ТАСС: последние новости
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