Ещё
Дуда дал оценку Волынской резне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой 

ТАСС 8 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Польши Анджей Дуда, прибывший на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской резни, назвал эту трагедию этнической чисткой.
11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики. По словам Дуды, это "годовщина геноцида, произошедшего на Волыни".
"Это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942-м, 1943-м, 1944 году потеряли на Волыни своих близких. Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков — не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков", — отметил президент Польши во время посещения кладбища, где похоронены жертвы тех событий.
"Не было никакой войны между Польшей и Украиной. Это была обычная этническая чистка, — добавил Дуда, слова которого цитирует Польское агентство печати. — Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий".
ТАСС: последние новости
Помпео: КНДР подтвердила на переговорах в Пхеньяне намерение произвести денуклеаризацию Нефть Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+ Володин назвал недостаточно активным обсуждение пенсионной реформы в регионах
Комментарии1  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу604
Россиянам «разрешили» сажать картофель65
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова102
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников33
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение