В Киеве рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой

По словам политика, существует некий "неофициальный план" по прекращению конфликта в Донбассе. Как отметил Гриценко, этот сценарий не предусматривает силовых методов.

"Я вам скажу, если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится", — заявил экс-министр обороны в интервью порталу Lb.ua

Он также отметил, что "план" не планируется осуществлять.

"Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на 3-5 лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят", — объяснил Гриценко.

На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма и Донбасса. Так, по словам экс-президента страны Леонида Кравчука , можно "вернуть" полуостров, предоставив ему особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". Он также заявил, что для окончания конфликта на востоке Украины необходимо создать в Донбассе "организацию жизни", которая бы отличалась от порядка, существующего в других областях. При этом ранее Кравчук высказывал мнение о том, что Москва может добровольно "вернуть" полуостров.