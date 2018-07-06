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К чему приведет попытка отнять Крым силой?
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В Киеве рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой 

РИА Новости 1 час назад
Бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко объяснил, к чему может привести попытка силой забрать у России Крым.
По словам политика, существует некий "неофициальный план" по прекращению конфликта в Донбассе. Как отметил Гриценко, этот сценарий не предусматривает силовых методов.
"Я вам скажу, если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится", — заявил экс-министр обороны в интервью порталу Lb.ua 
Он также отметил, что "план" не планируется осуществлять.
"Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на 3-5 лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят", — объяснил Гриценко.
На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма и Донбасса. Так, по словам экс-президента страны Леонида Кравчука, можно "вернуть" полуостров, предоставив ему особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". Он также заявил, что для окончания конфликта на востоке Украины необходимо создать в Донбассе "организацию жизни", которая бы отличалась от порядка, существующего в других областях. При этом ранее Кравчук высказывал мнение о том, что Москва может добровольно "вернуть" полуостров.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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