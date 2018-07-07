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Заблокированные в пещере дети написали письмо
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Заблокированные в пещере в Таиланде дети передали письмо родным 

RT на русском 3 часа назад
Игроки юниорской футбольной команды и их тренер, которые оказались заблокированы в одной из пещер Таиланда, передали письмо родным и близким. Об этом сообщается на странице подразделения тайских ВМС в Facebook.
«У нас всё хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что тренер молодых футболистов также принёс извинения родственникам детей за то, что произошло с командой.
«Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — написал он.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник морских сил погиб в ходе операции по спасению подростков.
Также стало известно, что в Таиланде нашли живыми пропавших игроков юношеской футбольной команды, которые зашли в пещеру 23 июня, однако не смогли оттуда выбраться из-за сильного ливня, который затопил выходы.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3  Ещё 40 источников 
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