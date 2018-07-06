Перестановки в силовых структурах, ЧП на Ровенском полигоне и другие события дня

Россия ввела ответные меры против США
Россия ввела дополнительные повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара в качестве ответных мер на введение США пошлин на сталь и алюминий, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Американца в Москве приговорили к 11 годам "строгача"
Гражданин США был приговорен московским судом к 11 годам тюрьмы за выращивание конопли и намерение ее продать, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа
Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Ангеле Меркель за то, что власти страны не тратят достаточно средств на оборону, при этом предпочитают выплачивать России миллиарды за поставки нефти и газа.
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии
Фамилия россиянки стала поводом для ее выдворения из Турции, сообщает интернет-журнал «Звезда».
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве
кадр из фильма
Исполнительницу главной роли в сериале «Доярка из Хацапетовки» Евгению Осипову госпитализировали в Москве.
Путин провел перестановки в силовых структурах
Президент России Владимир Путин уволил генерала и полковника МВД.
Россиян захотели лишить льготного НДС на продукты
Минсельхоз предложил отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты с заменителями молочного жира, повысив ее с 10 до 18 процентов, а впоследствии и до 20 в случае принятия соответствующего законопроекта.
Большой десантный корабль РФ сел на мель
Большой десантный корабль (БДК) "Ослябя" Тихоокеанского флота (ТОФ) сел на мель на учениях недалеко от Владивостока, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
В результате ЧП на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
Названо условие победы России над Хорватией
Лучший бомбардир сборной СССР на чемпионате мира — 1970 Анатолий Бышовец оценил шансы российской команды в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией.
Стало известно о гигантских пробках в Крыму
В Крыму образовалась гигантская автомобильная пробка; водители преодолевают участок в 10-15 километров в течение полутора часов.