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Украина обвинила Россию из-за Javelin
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На Украине связали письмо о неработающих Javelin со встречей Путина и Трампа 

Lenta.ru 9 часов назад
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опроверг существование письма о несработавших противотанковых комплексах Javelin в ходе учений на Украине. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами России — скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом», — утверждают в СНБО.
6 июля стало известно, что глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме главе СНБО Александру Турчинову пожаловался на качество американских ПТРК, поставленных на Украину в конце апреля. В частности, оборонщики утверждают, что «причиной сбоя в работе "Джавелинов" стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину».
О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно 30 апреля. 22 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России.
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Комментарии8  Ещё 14 источников 
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