Украина обвинила Россию из-за Javelin

На Украине связали письмо о неработающих Javelin со встречей Путина и Трампа

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опроверг существование письма о несработавших противотанковых комплексах Javelin в ходе учений на Украине. Об этом говорится на сайте ведомства. «Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами России — скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом», — утверждают в СНБО. 6 июля стало известно, что глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме главе СНБО Александру Турчинову пожаловался на качество американских ПТРК, поставленных на Украину в конце апреля. В частности, оборонщики утверждают, что «причиной сбоя в работе "Джавелинов" стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину». О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно 30 апреля. 22 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России.