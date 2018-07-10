Британия отменит свободу передвижения

Отмена свободного пересечения государственной границы станет одним из главных условий Великобритании при переговорах с Европейским союзом по Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в партии консерваторов.
Отмечается, что Лондон критикуют за промедление с публикацией официального документа с условиями, на которых Великобритания планирует вести переговоры о соглашении по выходу из ЕС. В британском МИДе пообещали предоставить его итоговый вариант в четверг.
"Согласно документу, свободе перемещения придет конец — Британия рассчитывает взять под контроль количество людей, въезжающих в страну", — заявил источник.
Он также подчеркнул, что добивавшиеся выхода страны из ЕС опасались массовой миграции. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй называла прекращение свободного перемещения между Британией и ЕС главным условием сделки по Brexit. При этом Лондон допускает введение особого режима "мобильности" для тех граждан, которые едут работать или учиться.
Ранее сообщалось, что глава британского МИДа Борис Джонсон покинул свой пост из-за разногласий по условиям Brexit.