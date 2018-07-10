Ещё
Британия отменит свободу передвижения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: Великобритания собирается отменить свободу передвижения 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Отмена свободного пересечения государственной границы станет одним из главных условий Великобритании при переговорах с Европейским союзом по Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в партии консерваторов.
Отмечается, что Лондон критикуют за промедление с публикацией официального документа с условиями, на которых Великобритания планирует вести переговоры о соглашении по выходу из ЕС. В британском МИДе пообещали предоставить его итоговый вариант в четверг.
"Согласно документу, свободе перемещения придет конец — Британия рассчитывает взять под контроль количество людей, въезжающих в страну", — заявил источник.
Он также подчеркнул, что добивавшиеся выхода страны из ЕС опасались массовой миграции. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй называла прекращение свободного перемещения между Британией и ЕС главным условием сделки по Brexit. При этом Лондон допускает введение особого режима "мобильности" для тех граждан, которые едут работать или учиться.
Ранее сообщалось, что глава британского МИДа Борис Джонсон покинул свой пост из-за разногласий по условиям Brexit.
Газета.Ru: последние новости
Борис Джонсон: Британия движется к статусу колонии Депутат Рады назвал повышение цен на газ "убийством страны" NYT: Трамп посоветовал Путину не обращать внимания на глупцов в Белом доме
Комментарии4  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог225
Украина предложила России ядерную сделку96
Россия установила космический рекорд151
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки138
Российского «Охотника» назвали выдумкой57
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение