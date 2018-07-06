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Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
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Снайпер ВСУ похвастался своим выстрелом во время перемирия в Донбассе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Украинские силовики не скрывают факты нарушения режима перемирия со стороны ВСУ.
Украинские силовики продолжают открывать огонь по Донбассу, несмотря на действующее в регионе перемирие. Военнослужащие ВСУ хвастаются своими «успехами» в социальных сетях. Так, украинский офицер Анатолий Штефан разместил на своей странице в Facebook видео, на котором снайпер открывает огонь в темное время суток. После прогремевшего выстрела украинский силовик произносит: «Есть».
«Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!» (авторская пунктуация сохранена — прим.ред), — подписал видео Штефан.
На данные момент в Донбассе действует 18-е по счету перемирие. Оно вступило в силу с 5 марта текущего года.
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