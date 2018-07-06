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Иран призвал мировое сообщество объединиться
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«В связи с решениями Трампа»: Иран призвал мировое сообщество объединиться 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Действия президента США Дональда Трампа должны быть рассмотрены международным сообществом совместно, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Президент США работает вопреки фактически всем международным правилам. Он сделал это с Транстихоокеанским партнерством, он сделал это с климатическим соглашением, с НАФТА, а теперь он вводит тарифы в отношении своих партнеров. Эти примеры его поведения должны быть рассмотрены мировым сообществом путем совместных шагов", — сказал иранский дипломат журналистам "на полях" министерской встречи по иранской ядерной программе в Вене.
В январе 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), в рамках которого планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После этого оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.
Также в 2017 году Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
В марте США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%.
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