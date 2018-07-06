«В связи с решениями Трампа»: Иран призвал мировое сообщество объединиться

"Президент США работает вопреки фактически всем международным правилам. Он сделал это с Транстихоокеанским партнерством, он сделал это с климатическим соглашением, с НАФТА, а теперь он вводит тарифы в отношении своих партнеров. Эти примеры его поведения должны быть рассмотрены мировым сообществом путем совместных шагов", — сказал иранский дипломат журналистам "на полях" министерской встречи по иранской ядерной программе в Вене.

В январе 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), в рамках которого планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После этого оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили

Также в 2017 году Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

В марте США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%.