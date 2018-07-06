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Помпео вновь прибыл в Пхеньян
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СМИ: Помпео прибыл с третьим по счету визитом в Пхеньян 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в пятницу с уже третьим по счету официальным визитом в Пхеньян. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Как ожидается, там он обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, чтобы закрепить прогресс, достигнутый на встрече в Сингапуре 12 июня между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва. В центре внимания их встречи — ситуация вокруг Корейского полуострова. Кроме того, Помпео должен проинформировать своих коллег о том, как прошла его официальная поездка в КНДР.
Госсекретарь США уже дважды побывал в КНДР. Как заявил Помпео журналистам на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.
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