Помпео вновь прибыл в Пхеньян

СМИ: Помпео прибыл с третьим по счету визитом в Пхеньян

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в пятницу с уже третьим по счету официальным визитом в Пхеньян . Об этом сообщило агентство Kyodo.

Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва. В центре внимания их встречи — ситуация вокруг Корейского полуострова. Кроме того, Помпео должен проинформировать своих коллег о том, как прошла его официальная поездка в КНДР.

Госсекретарь США уже дважды побывал в КНДР. Как заявил Помпео журналистам на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.