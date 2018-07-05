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Помпео вылетел в КНДР
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Помпео вылетел в КНДР 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: KCNA/Reuters
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в своем твиттере сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео вылетел в КНДР с целью консультаций по ядерному разоружению Корейского полуострова.
"Мы на пути в КНДР для участия госсекретаря Помпео в следующем раунде консультаций. Мы привержены денуклеаризации Северной Кореи, как отметили президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на Сингапурском саммите", — написала Науэрт.
Сам Помпео в своем твиттере сообщил. что ждет продолжения работы по окончательной и полностью подтвержденной денуклеаризации Корейского полуострова, "как это было согласовано председателем Кимом".
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