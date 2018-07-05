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Эксперт оценил продление ЕС антироссийских санкций
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Эксперт оценил продление ЕС антироссийских санкций 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани в беседе с RT прокомментировал решение Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России.
«Спустя четыре года с момента начала антироссийских санкций мы всё ещё находимся в исходной точке. Их продление еще на шесть месяцев показывает, что за принятием этого решения стоит Брюссель с его зависимостью от внеконтинентальных интересов. Исходя из экономических данных ясно, что Россия очень хорошо сопротивляется санкциям, а некоторые страны-члены Евросоюза, включая Италию, до сих пор не могут достигнуть показателей экспорта 4-летней давности (когда были введены санкции — RT)», — сказал он.
По словам эксперта, суть санкционной проблемы находится «не в рамках международного права, а в более структурной сфере стратегической напряженности между Россией и НАТО».
Ранее Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России.
Меры будут затрагивать финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики.
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