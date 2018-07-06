В США мигрантам возвращают детей по ДНК-тестам

Власти США используют ДНК-тесты для воссоединения мигрантов с детьми

Власти США применяют ДНК-тесты, чтобы воссоединить нелегальных мигрантов с детьми, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

Он пояснил, что мера призвана защитить детей от работорговцев, которые часто притворяются родителями, а после продают детей.