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США расширили «список Магнитского»
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США внесли в «список Магнитского» троих жителей Никарагуа 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
США расширили "список Магнитского", внеся в него трех представителей Никарагуа, в том числе президента государственной нефтяной компании Petronic Хосе Франциско Лопеса, заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель администрации США.
"Сегодняшние действия связаны с жестокими действиями в Никарагуа. США глубоко обеспокоены текущим кризисом в Никарагуа и жестокими действиями со стороны служб безопасности в отношении участников демонстраций. Жестокий ответ властей Никарагуа включал в том числе избиение журналистов, нападения на местные теле— и радиостанции, и нападение на матерей, скорбящих о смерти своих детей", — сказал он.
По словам чиновника, это ответ на "серьезные нарушения в сфере прав человека и коррупцию".
Кроме Лопеса, в список попал высокопоставленный полицейский, а также высокопоставленный сотрудник мэрии столицы Никарагуа.
Включение в "список Магнитского" означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".
Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых, по мнению США, нарушают права человека.
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