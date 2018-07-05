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Умер Эд Шульц
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Умер ведущий RT America Эд Шульц 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT
Телеведущий RT America Эд Шульц скончался в США на 65-м году жизни.
«RT America с сожалением объявляет о кончине Эдварда Эндрю Шульца. Эд Шульц умер рано утром 5 июля в своём доме в Вашингтоне. Это стало шоком для всех нас в RT America», — говорится в заявлении канала.
Шульц проработал в журналистике более 20 лет. До прихода в RT он вёл авторскую программу The Ed Show на кабельном телеканале MSNBC, собственное радиошоу The Ed Schultz Show, еженедельная аудитория которого достигала 3 млн слушателей.
Talkers Magazine на протяжении нескольких лет включал Эда Шульца в десятку самых важных радиоведущих, а журнал The Nation назвал его самым значимым телевизионным голосом Соединённых Штатов.
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