Лукашевич осудил действия ВСУ в Донбассе

Общее число нарушений режима тишины в Донбассе снизилось благодаря "хлебному" перемирию, но действия украинских силовиков подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Согласованное контактной группой по Украине 27 июня "хлебное" перемирие — очередной шанс для мирного урегулирования внутриукраинского гражданского конфликта. Общее количество нарушений режима тишины снизилось. Но ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) продолжают обстреливать Горловку, Дебальцево, Донецк. Захватывают "серые" зоны. Первого июля наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) подтвердили занятие силовиками населенного пункта Золотое-4. Там обнаружены два БТР и солдаты на территории административного здания. Все это подрывает мирные усилия", — заявил Лукашевич на заседании постсовета организации.
По его словам, авантюрное стремление украинского руководства реинтегрировать силой республики Донбасса ведет к новым жертвам среди местного населения. Он отметил, что, по данным СММ ОБСЕ, за период с 20 июня по 1 июля в результате обстрелов с направлений, где дислоцируются украинские силовики, ранены два мирных жителя в Ясиноватой и Докучаевске, повреждены дома в Коминтерново, Докучаевске и Золотом-5.
"За истекший период в 2018 году на территории под контролем ополчения убиты 18 мирных жителей и ранен 91 человек. Каждая новая жертва лишь приближает "точку невозврата" к восстановлению мира на Украине", — добавил постпред.