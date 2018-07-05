Сколько получают депутаты, за что наказали защитника сборной и другие события дня

Госдума назвала пенсии и зарплаты депутатов
Депутат, проработавший в Госдуме пять-десять лет, может рассчитывать на пенсию в 46 626 рублей (55 процентов от денежного вознаграждения). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Власти России «пока не планируют» платить игрокам сборной за неожиданно удачное выступление на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил собеседник во властных кругах.
Грудинин бросил жену
Экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал заявление о разводе с супругой Ириной. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Евро преодолел психологическую отметку
Курс рубля ускорил снижение к евро на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке форекс. Евро впервые с 21 июня поднялся выше 74 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Россия отказалась от «Фарнборо»
Россия отказалась выставляться на британском авиасалоне «Фарнборо» в нынешнем году, сообщает «Интерфакс».
США пригрозили России «драконовскими мерами»
Если Россия попытается вмешаться в ноябрьские выборы в США, американская сторона будет вынуждена принять «драконовские меры». Об этом заявил сенатор Джон Нили Кеннеди в интервью «Коммерсанту» об итогах визита в Москву.
Су-25 сделали символом независимости США
Американский аэрокосмический музей Сан-Диего поздравил американцев с Днем независимости США, опубликовав фотографию российских истребителей-штурмовиков Су-25.
FIFA наказала защитника сборной РФ
Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала защитника московского «Спартака» и сборной России Илью Кутепова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Новый вид завещания готовят для граждан
Скоро в России может появиться новый вид завещания — совместное завещание, которое будут составлять супруги, а также наследственный договор, без соблюдения условий которого наследники не смогут распоряжаться оставленным им имуществом.